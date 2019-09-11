Кравцов: узбекский бокс всегда был славен своими традициями

Заслуженный тренер России и генеральный менеджер сборных команд России по боксу Эдуард Кравцов рассказал про традиции узбекского бокса и оценил шансы сборной республики на Олимпиаде в Токио.

Эдуард Кравцов считает, что в Токио боксеры Узбекистана поборются за награды во всех весовых категориях. Спортсменам легко удастся пройти отборочные турниры на Олимпиаду.

В сборной Узбекистана по боксу уже произошла смена поколений, хотя при этом остались и лидеры. К примеру олимпийский чемпион Шахобиддин Заиров. В команде также и "супертяж" Баходир Жалолов, который, несмотря на возраст, уже был бронзовым призером чемпионата мира. При этом подрастает и молодая смена.

"Сейчас Узбекистан переживает настоящий бум бокса. Благодаря успехам спортсменов на Олимпиаде в Рио, бокс очень популярен в республике и многие ребята из юношеских категорий уже перешли в профессиональные", - рассказал тренер Sputnik Узбекистан.

Узбекский бокс еще в СССР был славен своими традициями. В республике находилось много известных школ. И Андижанская, и Бухарская, и Ферганская, и Ташкентская школы всегда были главной кузницей для сборной Союза.