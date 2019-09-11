Глазунов: воевать чужими руками – это традиция американцев

Европейцы должны быть заинтересованы в том, чтобы не допустить превращения своего континента в платформу для размещения и пуска американских ракет, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Он подчеркнул: подобное размещение поставит под угрозу территории тех государств, которые "могут склониться под давлением США". Эта угроза будет более острой по сравнению со стратегическими системами, поскольку подлетное время сокращается, отметил он.

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Размещая у себя ракеты США, европейцам следует понимать, что первый удар будет нанесен именно по их странам, заявил военный политолог Олег Глазунов.

"У американцев есть традиция воевать чужими руками и на чужой территории, чтобы только Соединенные Штаты не пострадали. Поэтому здесь европейцы выступают в роли пушечного мяса, — сказал Глазунов в эфире радио Sputnik. — Очень плохо, что европейцы не понимают, к чему ведет такая бездумная политика США, направленная на разжигание войны".

Военный политолог призвал их не забывать, что не Россия, а именно США первыми размещают на континенте ракеты не оборонительного, а наступательного характера.

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