У соседей нет, а куры не помогут: эксперт о мясной проблеме в Узбекистане

Глава Совета фермерских хозяйств Узбекистана заявил, что в республике растет потребление мяса, но при ограниченной кормовой базе наблюдается нехватка, что приводит к росту цен.
"Ввозить особо неоткуда. Казахстан - но у него тоже нет таких возможностей. Что же касается производства куриного мяса, то эта история больше для Евросоюза или Израиля, а не для восточных стран. Им проще нарастить поголовье крупного рогатого скота, тех же коров, чем сломать уже сложившийся веками менталитет. Для этого у Узбекистана есть все возможности и ресурсы", — уверен Сауэр.
Он заметил, что при наличии орошаемых земель решить вопрос с кормовой базой вполне по силам не прибегая к глобальному импорту мяса.
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