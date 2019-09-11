У соседей нет, а куры не помогут: эксперт о мясной проблеме в Узбекистане

Председатель правления ассоциации "Мясо-молочный союз Казахстана" Иван Сауэр уверен, что Узбекистану необходимо развивать собственно животноводство, так как на импорт от соседей рассчитывать не приходится.

Глава Совета фермерских хозяйств Узбекистана заявил, что в республике растет потребление мяса, но при ограниченной кормовой базе наблюдается нехватка, что приводит к росту цен.

По мнению казахстанского эксперта, Узбекистану вполне по силам развивать собственное животноводство, так как экспортировать ту же говядину или баранину из других государств ЦА проблематично.

"Ввозить особо неоткуда. Казахстан - но у него тоже нет таких возможностей. Что же касается производства куриного мяса, то эта история больше для Евросоюза или Израиля, а не для восточных стран. Им проще нарастить поголовье крупного рогатого скота, тех же коров, чем сломать уже сложившийся веками менталитет. Для этого у Узбекистана есть все возможности и ресурсы", — уверен Сауэр.

Он заметил, что при наличии орошаемых земель решить вопрос с кормовой базой вполне по силам не прибегая к глобальному импорту мяса.

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