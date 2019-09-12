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Березняков: Британии удобно ссылаться на противостояние с РФ в Азии

Радио
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Доцент кафедры социальной философии и политологии Новосибирского государственного университета Дмитрий Березняков прокомментировал сообщения в СМИ о "большой игре" в Центральной и Южной Азии.

В британской прессе появились статьи, авторы которых предупреждают о "новой угрозе" со стороны России. Под термином "большая игра" понимают политическое и дипломатическое противостояние между Британской и Российской империями вокруг стран Центральной и Южной Азии на протяжении большей части XIX века.

Эксперт отметил, что заявление властей Великобритании о "большой игре" с РФ являются выгодной позицией для силовиков.

"Генералы всегда готовятся к прошедшим войнам и любят играть в такого рода игры, устрашая правительство с целью получения ресурсов для своего собственного существования — вот и все. Иметь такого игрока, как Россия, для военных Великобритании всегда было удобно — можно тратить государственный бюджет на самих себя", — заявил Березняков на Радио Sputnik.

По его словам, в этом случае главное, чтобы правительство было трезвомыслящим и объективно оценивало своих генералов.




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