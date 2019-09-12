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Российский писатель, лидер Партии Великое Отечество Николай Стариков
© Sputnik /

Стариков: курс американского "корабля" остается неизменным

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Политический эксперт и писатель Николай Стариков прокомментировал отставку Джона Болтона.

Президент США Дональд Трамп сообщил на странице своего официального аккаунта в Twitter, что советник по нацбезопасности Джон Болтон уволен со своего поста.

 Ситуацию прокомментировал Sputnik Беларусь известный политический эксперт, писатель Николай Стариков.

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© Flickr / Official U.S. Navy Page
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"Не столь важно, кто в американской администрации больший "ястреб". Важно, кто вьет гнездо и кто высиживает яйца в этом "ястребином гнезде". Позиция США может корректироваться на самом острие ястребиного клюва", ― отметил Стариков.

Эксперт считает, что желание Трампа подминать и доминировать остается неизменным, частые отставки в команде являются одной из особенностей политического почерка лидера. При этом общий курс американского "корабля" остается неизменным.




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