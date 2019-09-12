Инженер Нурекской ГЭС рассказал, сколько еще проработает электростанция

Реконструкция Нурекской ГЭС добавит ей мощности и позволит не только обеспечить полностью потребности Таджикистана в электричестве, но и масштабно продавать его в соседние страны

Весной 2020 года начинается масштабная модернизация Нурекской гидроэлектростанции. Уже сейчас на ГЭС начались подготовительные работы. По словам заместителя главного инженера ГЭС Хошима Каландарова, модернизация будет проходить поэтапно в течение 10 лет и откроет для Таджикистана новые экспортные возможности.

"Оборудование Нурекской ГЭС проработало более 40 лет и его необходимо заменять. После реконструкции суммарная мощность Нурека прибавится и составит 3375 МВатт. Ресурс новых агрегатов рассчитан на 50 лет. Как вы знаете, тендер на поставку оборудования выиграла компания ANDRITZ HYDRO и с сентября у нас начинаются ремонтные работы. Мощности добавится не только Таджикистану, но и соседним страна - Афганистану и Пакистану - куда будет экспортироваться электричество в рамках проекта CASA-1000", - пояснил Каландаров корреспонденту Sputnik Таджикистан.

Напомним, в понедельник, 9 сентября в Таджикистане состоялось важное событие - запуск второго агрегата Рогунской ГЭС. Обе гидроэлектростанции являются блестящими примерами инженерной мысли и должны не только обеспечить электричеством всю страну, но и наполнить госказну за счет продажи электричества.