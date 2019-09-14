"Первое – для родителей, второе – для себя". Зачем нам высшее образование?

Все, что угодно, кроме навыков, которые пригодятся нам на работе, или действительно важные знания и компетенции? Если образование отстает от темпа жизни, то стоит ли тратить на него время, когда можно сразу пойти работать?

Школа — университет — работа. Для старшего поколения это — единственная формула успеха. Но прогресс приводит к тому, что многие профессии можно освоить самостоятельно просто практикуясь, а онлайн-курсы от крупной компании выглядят более полезными, чем четыре года в университете.

Нужно ли высшее образование, обсуждают Ваня, Лина и Ксюша. Эксперт эпизода — руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая рассказала, требуют ли работодатели от кандидатов высшее, и как часто они готовы принять на работу без него.

Гость одного из последних эпизодов подкаста "Как вы это делаете?!" народный учитель России и один из самых известных директоров школ страны Ефим Лазаревич Рачевский поделился мнением о том, обязательно ли получать высшее образование современному выпускнику школы.

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