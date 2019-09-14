"Пристрелите меня". В какие стереотипы о родах пора перестать верить

"С широкими бедрами ты просто создана для того, чтобы рожать". "Кесарево сечение менее болезненно, чем естественные роды". "Кричать во все горло — нормальная практика во время схваток". "Если бабушка родила десять детей, значит и тебе будет легко рожать".

Что из этого правда, а что ложь? В какие стереотипы о родах мы до сих пор верим и почему?

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree разбираем самые распространенные стереотипы о родах.

Правда ли, что боль во время родов настолько невыносима, что без эпидуральной анестезии вытерпеть ее невозможно, а фразу "лучше пристрелите меня" произносит почти каждая роженица?

Можно ли пойти на кесарево сечение, если очень боишься боли и родов?

Как конституция тела женщины влияет на родовой процесс?

Сколько процентов женщин на самом деле рожают в назначенную им ПДР (предполагаемая дата родов)?

Во второй раз рожать легче. Серьезно?

Нужно ли кричать во время родов и как правильно кричать?

Об этом Лина и Настя спрашивают индивидуальную акушерку, ведущую курсов подготовки к родам Ольгу Банникову.

Слушайте подкасты РИА Новости.