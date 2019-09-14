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Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Посол России о фестивале ремесел в Коканде: несомненно, выставка удалась

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Посол России в Узбекистана Владимир Тюрденев уверен, что такие масштабные фестивали, как в Коканде, Самарканде или Термезе, способствуют укреплению единства нации и дружбы между странами.

В Коканде продолжается грандиозный фестиваль народно-прикладного искусства. На этот форум ремесленников прибыли представители 78 стран. Посетил выставку и посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

"Очень представительная выставка. Из российских стендов могу особенно отметить четыре. Из них, например, стенд со старинными русскими нарядами из коллекции мастеров. которые активно занимаются этим делом - собирают и восстанавливают по архивным данным традиционные для русского народа наряды. Выделяется и стенд "Гжели", где мастера прямо на глазах у туристов и гостей форума расписывают посуду. Из того, что я увидел тут сегодня, могу сказать, что выставка удалась! Об этом говорит и количество участников, и разнообразие ремесел", — отметил Владимир Тюрденев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

По его словам, искусство - это одно из ярчайших проявлений истории и культуры любого народа, поэтому проведение подобных фестивалей будет способствовать еще большему укреплению национальной идентичности и сплотит народы, проживающие в Узбекистане.

Теги:
Коканд, фестиваль, ремесленники, Владимир Тюрденев, Узбекистан



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