Из пушки – о воробьях. Западная пресса о выборах в Мосгордуму

Лондонская "Таймс" сначала написала, что в России сложилась "диктатура китайского образца", но потом сама же призналась – "выборы посылают важный сигнал

Прошедшие в Москве выборы вроде бы не принесли никаких потрясений: "партия власти" сохраняет абсолютное большинство в городском парламенте – 55 процентов мест. Тем не менее этой теме в западной прессе посвящены сотни статей с драматическими заголовками: "Удар по Путину дает надежду оппозиции", "В России настало лето беспорядков", "Россияне задумываются о жизни без Путина". Задействована тяжелая артиллерия западных СМИ – "Вашингтон пост", "Уолл-стрит джорнел" и т.д.

Откуда такой интерес и такая драматизация? Что произошло? Увы, из западных информационных "пушек" ведется разговор о воробьях – то есть о таких людях и событиях, которые без западного внимания могли бы остаться незамеченными.

Что произошло в Москве? Да, расширилось представительство коммунистов – у них теперь 28 процентов. Плюс в столичную думу вернулись "яблочники" - основанная Григорием Явлинским партия получила 9 процентов. В любой другой европейской столице такой результат оценивался бы внешними наблюдателями как успех мэрии. А вот в России западные наблюдатели видят в чуть увеличившейся кучке бюллетеней за вроде бы неприятных Западу "сталинистов" из КПРФ признаки дестабилизации, "конца эпохи Путина" и т.д. И все эти выводы – несмотря на то, что явка на нынешних выборах была низкая, так что "назло власти" проголосовали на самом деле не более 5-7 процентов имеющих право голоса избирателей. А это низкий протестный процент для нашего времени.

Дело тут скорее не в Москве, а в самих западных масс-медиа, которые даже на самые рядовые события смотрят сквозь призму пресловутой смены режима. Горит ли где-то лес, или происходит наводнение, или появляется какая-нибудь негативная экономическая статистика – западные журналисты сразу же начинают смотреть, как это отражается на рейтинге Путина. И непременно видят в его действиях признаки усталости, а в реакции народа – признаки недовольства.

К сожалению, знаменитая сбалансированность, которую мы всегда так ценили в наших западных коллегах-журналистах, часто приносится ныне в жертву политической конъюнктуре. В течение трех месяцев в изданиях США, Британии, Франции и Германии была слышна лишь точка зрения московской оппозиции либерального толка, аргументы их оппонентов почти не были представлены. Не упоминались и многие не ложащиеся в "репрессивную" картину факты. Например, лишь французская "Монд" написала о камерах, фиксирующих любые нарушения на избирательных участках, - да и то после массы оговорок.

Героизация оппозиции тоже стала отличительным признаком освещения и нынешней предвыборной кампании, и самих выборов. "Активистка вступает в противоборство с путинской Россией" - это "Нью-Йорк таймс" о светловолосой даме-лидере протестов, "Герой нашего времени" и "представитель бесстрашного поколения" - это немецкий журнал "Шпигель" об отсидевшем несколько дней студенте. Похвал много, но какова их настоящая цена? Достаточно вспомнить о журналисте Иване Голунове, ставшем героем западных СМИ на несколько недель, но почти не упоминаемом сегодня из-за его неучастия в протестах.

Тем не менее к некоторым западным оценкам минувших выборов стоит прислушаться. В частности, рассматривается мнение автора американского агентства "Блумберг", который решил оценить вес, условно говоря, либералов и силовиков в российской власти.

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