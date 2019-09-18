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Эксперт Игорь Николайчук
© Sputnik / Алексей Тихомиров

Николайчук: Узбекистан поможет Таджикистану эффективнее бороться с терроризмом

Радио
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Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук назвал важным шагом подписание меморандума между Совбезами Узбекистана и Таджикистана.

Советы безопасности Узбекистана и Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий взаимодействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

"Данное соглашение, безусловно, на руку властям Таджикистана, потому что Узбекистан — гораздо более сильная во всех отношениях страна. И в армии, и в работе спецслужб, и, конечно, в политической воле бороться с терроризмом", — заявил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.

По его словам, подписание меморандума будет способствовать сохранению стабильности и безопасности в регионе.

"И Россия тоже будет чувствовать себя спокойнее и безопаснее", — отметил Николайчук.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
религиозный экстремизм, борьба с экстремизмом, экстремизм, Боевики, Борьба с терроризмом, Террористы, сотрудничество, Узбекистан, Таджикистан



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