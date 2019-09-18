Николайчук: Узбекистан поможет Таджикистану эффективнее бороться с терроризмом

Советы безопасности Узбекистана и Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий взаимодействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
"Данное соглашение, безусловно, на руку властям Таджикистана, потому что Узбекистан — гораздо более сильная во всех отношениях страна. И в армии, и в работе спецслужб, и, конечно, в политической воле бороться с терроризмом", — заявил эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.
По его словам, подписание меморандума будет способствовать сохранению стабильности и безопасности в регионе.
"И Россия тоже будет чувствовать себя спокойнее и безопаснее", — отметил Николайчук.
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