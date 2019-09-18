Мамажанов анонсировал новый способ денежных переводов из РФ для мигрантов

Директор Департамента розничного бизнеса Нацбанка Узбекистана Ихбол Мамажанов рассказал о новых возможностях для перевода денег из России. После согласования и технической отладки средства можно будет отправлять через мобильное приложение.

Узбекистан проводит переговоры с ведущими банками РФ для запуска проекта по переводу денежных средств напрямую из России клиентам узбекских карт.

"Мы уже проводим консультации и техническую отладку с четырьмя банками в РФ, в первую очередь со "Сбербанком", у которого самая большая сеть. Смысл в том, что наши граждане, работающие или проживающие в России, смогут не выходя из дома через соответствующее мобильное приложение перечислить своим близким денежные средства на карты Нацбанка страны — UzCard, Humo или Visa. Отправка будет осуществляться в рублях, а поступление на счет в Узбекистане - в сумах по текущему курсу", — пояснил Мамажанов.

Он добавил, что процедура согласования и отладки системы может занять от 3 месяцев до полугода. Новый сервис существенно облегчит жизнь трудовым мигрантам при отправки денег на родину.

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