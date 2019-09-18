Мамажанов анонсировал новый способ денежных переводов из РФ для мигрантов

"Мы уже проводим консультации и техническую отладку с четырьмя банками в РФ, в первую очередь со "Сбербанком", у которого самая большая сеть. Смысл в том, что наши граждане, работающие или проживающие в России, смогут не выходя из дома через соответствующее мобильное приложение перечислить своим близким денежные средства на карты Нацбанка страны — UzCard, Humo или Visa. Отправка будет осуществляться в рублях, а поступление на счет в Узбекистане - в сумах по текущему курсу", — пояснил Мамажанов.
Он добавил, что процедура согласования и отладки системы может занять от 3 месяцев до полугода. Новый сервис существенно облегчит жизнь трудовым мигрантам при отправки денег на родину.
Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.