Эксперт рассказал об отношениях Узбекистана с международными организациями

С 23 по 27 сентября пройдет третий раунд переговоров по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и Европейским союзом.
Эксперт считает, что привлечение Узбекистана в орбиту парламентского сотрудничества - однозначный плюс. Так как многостороннее участие позволит вести диалог о ценностях, общих подходах к демократии, безопасности и свободе, рассказал Кузнецов Sputnik Узбекистан.
Однако участие в ВТО и расширенное партнерство с ЕС - к этим организациям возникают большие вопросы.
"Насколько они способны регулировать экономическую политику, учитывая, что основатели ВТО начинают действовать по своим правилам", - задается вопросом эксперт.
Такие действия обесценивают принципы единых пространств и правил. Это нельзя назвать полезным опытом, однако является форматом сотрудничества, понятного, но не оптимального.