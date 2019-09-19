Эксперт рассказал об отношениях Узбекистана с международными организациями

Исполнительный директор Российского общества политологов, профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов рассказал, как сложатся отношения Узбекистана и ЕС после приглашения РУз в качестве наблюдателя в ОДКБ.

С 23 по 27 сентября пройдет третий раунд переговоров по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и Европейским союзом.

Эксперт считает, что привлечение Узбекистана в орбиту парламентского сотрудничества - однозначный плюс. Так как многостороннее участие позволит вести диалог о ценностях, общих подходах к демократии, безопасности и свободе, рассказал Кузнецов Sputnik Узбекистан.

Однако участие в ВТО и расширенное партнерство с ЕС - к этим организациям возникают большие вопросы.

"Насколько они способны регулировать экономическую политику, учитывая, что основатели ВТО начинают действовать по своим правилам", - задается вопросом эксперт.

Такие действия обесценивают принципы единых пространств и правил. Это нельзя назвать полезным опытом, однако является форматом сотрудничества, понятного, но не оптимального.