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Фото из личного архива Алексей Алексеенко

Алексеенко: главные ценности для фермера - это земля и вода

Радио
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Советник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко объяснил, на каких условиях и на какой срок государству рентабельно выдавать землю в аренду фермеру, а также объяснил, как остановить миграцию в города и усовершенствовать сферу сельского хозяйства.

Опубликован указ президента Узбекистан "Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы".

Эксперт считает, что опыт Узбекистана представляет интерес. Во многих странах мира существует универсальное правило - не сдавать землю фермерам на короткий срок, так как "из этой земли стараются выжать все". Алексеенко привел в пример дальневосточную часть России. Там китайские фермеры арендуют землю и, используя химические удобрения, буквально портят её, оставляя ядохимикаты и пленку, которая не может разложиться.

© Пресс-служба Министерства энергетики Республики Узбекистан
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Самое умное и практичное решение - когда земля находится в собственности или в долгосрочной аренде. Тем более что в Узбекистане идет большая миграция в города. Решить эту проблему можно только одним путем - обеспечить  население работой, в том числе в сфере сельского хозяйства.

Мелким производителям не под силу самостоятельно внедрять новые технологии. Важно решать целый ряд вопросов, которые фермеры не способны решить в одиночку. Здесь роль государства определяющая. На сельском хозяйстве сказывается также недостаток воды. Две главные ценности для фермера - это земля и вода, заключил эксперт.




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