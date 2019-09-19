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Sputnik / Rodion Proca

Деятели кино: почему после Ташкента выбрали Кишинев

Радио
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Известные российские кинодеятели рассказали о критериях выбора города для проведения "ТЭФИ-Содружество".

В Кишиневе завершился фестиваль "ТЭФИ-Содружество" и состоялось награждение создателей телевизионных сериалов.

Почему после Ташкента была выбрана именно столица Молдовы для проведения столь громкого и значимого события? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответили президент Фонда "Академия российского телевидения", кино- и телепродюсер Александр Акопов и продюсер, киновед, генеральный продюсер кинокомпании "Новые люди" Наталья Мокрицкая.

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"Это не случайность. Мы в конце каждого фестиваля даем клич – кто следующий? Кишинев стал этим местом. Чтобы два раза подряд в одной стране – такого не бывает. У нас всегда есть желающие принять, и так как мы давно не были в Кишиневе – на этот раз мы здесь. С удовольствием приедем еще раз, но надо уважать и других желающих", - сказал Акопов.

"Нас приняли на высочайшем уровне, президент нас принимает. Это говорит о том, что руководство страны радо и хочет этой коллаборации, этой соэнергии, жаждет и помогает. Это очень важно", - объяснила Мокрицкая.

В 2018 году фестиваль проходил в Ташкенте.

Участник фестиваля ТЭФИ-Содружество
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Напомним, что узбекский телесериал "Саодат" стал лауреатом Международного конкурса "ТЭФИ-Содружество". Также на фестивале Узбекистан представлял фильм "Мачеха".

Принимая награду киноакадемиков, режиссер сериала "Саодат" Музаффар Эркинов поблагодарил экспертов за высокую оценку, а организаторов и лично президента Молдовы Игоря Додона за теплый прием.

Информационное агентство и радио Sputnik выступают медиапартнером "ТЭФИ Содружество-2019".




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