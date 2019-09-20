Шерзод Ходжаев назвал планируемые сроки запуска энергокольца в ЦА

"Мы планируем до конца 2020 году запустить в работу линию между крупнейшими подстанциями наших стран - Регар с таджикской стороны и Гузар с узбекской. Сразу после запуска мы уже сможем начать параллельную работу в рамках единой энергетической системы. Что касается присоединения к этому проекту Туркменистана и Афганистана, то мы создали экспертную группу, которая будет разрабатывать проект и техническое задание, так как реализация плана требует серьезных изысканий", — подчеркнул Ходжаев.
Он добавил, что полностью подключить страны региона к единому энергетическому кольцу планируется к 2023 году.
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