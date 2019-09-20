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Замминистра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев
Министерство энергетики Узбекистана

Шерзод Ходжаев назвал планируемые сроки запуска энергокольца в ЦА

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Заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев рассказал, как идет работа по восстановлению единого энергетического кольца в Центральноазиатском регионе. Первым к системе должен подключиться Таджикистан.

По словам замминистра, уже до конца этого года планируется начать восстановление линии между Узбекистаном и Таджикистаном.

"Мы планируем до конца 2020 году запустить в работу линию между крупнейшими подстанциями наших стран - Регар с таджикской стороны и Гузар с узбекской. Сразу после запуска мы уже сможем начать параллельную работу в рамках единой энергетической системы. Что касается присоединения к этому проекту Туркменистана и Афганистана, то мы создали экспертную группу, которая будет разрабатывать проект и техническое задание, так как реализация плана требует серьезных изысканий", — подчеркнул Ходжаев.

Он добавил, что полностью подключить страны региона к единому энергетическому кольцу планируется к 2023 году.

Подробный комментарий замглавы Минэнерго слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Центральная Азия, энергетика



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