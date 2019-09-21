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Мы все умрем

Мы все умрем. Бункер против (почти) любой катастрофы

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Тема:
Подкасты РИА (183)
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В Москве и области живут более 20 миллионов человек. В случае катастрофы подземные бункеры вместят, по оценке экспертов, лишь несколько тысяч. Гражданских убежищ в столице много, но каждое примет максимум 100 человек.

Кто успеет попасть в бункер — будет жить в замкнутом пространстве, с ограниченными запасами еды, воды и воздуха. Это возможно?

В других городах и за рубежом, по словам специалиста, бункеры встречаются не так часто, их суммарная вместимость значительно меньше, а рассчитаны они лишь на несколько суток проживания. Частные бункеры встречаются еще реже, но обычно готовы принять больше людей и на более долгий срок. Однако в обоих случаях очень многое может пойти не по плану.

От каких катастроф можно спастись в подземном убежище? Как обеспечить всем необходимым десятки людей на многие недели?

Какие опасности и трудности ожидают жителей убежища? Когда можно покидать бункер и что с ним делать после? Какого размера самое большое в России убежище и сколько оно стоит?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (183)
Теги:
жизнь, Москва, смерть, люди, природная катастрофа, катастрофа



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