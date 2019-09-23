Эксперт: половина профессий через 15-20 лет перестанет существовать

Директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ России Александр Соколов рассказал, как изменится рынок труда в ближайшие десятилетия.

Эксперт считает, что владение математикой, анализ информации и знание родного языка окажутся в числе базовых и обязательных навыков, которые будут в будущем востребованы на рынке труда.

Половина из ныне существующих профессий через 15-20 лет, возможно, перестанет существовать или радикально трансформируется, рассказал Александр Соколов в интервью Sputnik Армения.

"Уже сейчас то образование, которое люди получают в учебных заведениях, не всегда востребовано рынком", – отметил Соколов.

Главное для получения профессии будущего - научить людей систематически работать и думать над полученной информацией.

Сейчас молодежь все больше времени тратит время на социальные сети, что мешает обобщать информацию, делать выводы и внятно излагать свои мысли, подытожил эксперт.