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Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин
© Foto : Из личного архива Вячеслава Кулагина

Создать газораспределительный центр для ЦА будет непросто — эксперт

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Министр энергетики Узбекистана предложил создать в Ташкенте координационный газораспределительный центр. По мнению директора Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслава Кулагина, такой подход применим лишь для отдельных проектов.

Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов
Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
Алишер Султанов о новых блоках АЭС, единстве ЦА и будущем гидроэнергетики
В Ташкенте состоялся форум министров энергетики стран Центральной Азии, на котором глава Минэнерго республики Алишер Султанов предложил коллегам рассмотреть вопрос создания в столице Узбекистана единого газораспределительного центра для региона. По словам министра, соответствующие переговоры уже начаты с казахстанскими партнерами, а Азиатский банк развития готов выделить средства для реализации.

По мнению российского эксперта, создание координационно-распределительного газового центра было бы эффективным инструментом, но для осуществления этого проекта предстоит решить много задач.

"Есть трансграничная инфраструктура, которую удобнее использовать сообща. Но между странами пока еще немало противоречий и сложных вопросов, поэтому будет непросто договориться о создании такого центра. Не каждая республика будет готова передать в управление своей газовой системой другому государству, тем более когда речь идет о внутренних поставках топлива. Но для отдельных проектов, например, по транзиту газа из ЦА в Китай, такой центр был бы уместен", — считает Вячеслав Кулагин.

Он добавил, что аналогичный распределительный хаб есть и в России, но в региональном масштабе, где существуют границы и суверенные страны, в точности повторить этот опыт вряд ли возможно.

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Теги:
Центральная Азия, Газ, Узбекистан



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