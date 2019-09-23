Создать газораспределительный центр для ЦА будет непросто — эксперт

Министр энергетики Узбекистана предложил создать в Ташкенте координационный газораспределительный центр. По мнению директора Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслава Кулагина, такой подход применим лишь для отдельных проектов.

В Ташкенте состоялся форум министров энергетики стран Центральной Азии, на котором глава Минэнерго республики Алишер Султанов предложил коллегам рассмотреть вопрос создания в столице Узбекистана единого газораспределительного центра для региона. По словам министра, соответствующие переговоры уже начаты с казахстанскими партнерами, а Азиатский банк развития готов выделить средства для реализации.

По мнению российского эксперта, создание координационно-распределительного газового центра было бы эффективным инструментом, но для осуществления этого проекта предстоит решить много задач.

"Есть трансграничная инфраструктура, которую удобнее использовать сообща. Но между странами пока еще немало противоречий и сложных вопросов, поэтому будет непросто договориться о создании такого центра. Не каждая республика будет готова передать в управление своей газовой системой другому государству, тем более когда речь идет о внутренних поставках топлива. Но для отдельных проектов, например, по транзиту газа из ЦА в Китай, такой центр был бы уместен", — считает Вячеслав Кулагин.

Он добавил, что аналогичный распределительный хаб есть и в России, но в региональном масштабе, где существуют границы и суверенные страны, в точности повторить этот опыт вряд ли возможно.

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