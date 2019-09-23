Создать газораспределительный центр для ЦА будет непросто — эксперт

По мнению российского эксперта, создание координационно-распределительного газового центра было бы эффективным инструментом, но для осуществления этого проекта предстоит решить много задач.
"Есть трансграничная инфраструктура, которую удобнее использовать сообща. Но между странами пока еще немало противоречий и сложных вопросов, поэтому будет непросто договориться о создании такого центра. Не каждая республика будет готова передать в управление своей газовой системой другому государству, тем более когда речь идет о внутренних поставках топлива. Но для отдельных проектов, например, по транзиту газа из ЦА в Китай, такой центр был бы уместен", — считает Вячеслав Кулагин.
Он добавил, что аналогичный распределительный хаб есть и в России, но в региональном масштабе, где существуют границы и суверенные страны, в точности повторить этот опыт вряд ли возможно.
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