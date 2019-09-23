Кравцов о ЧМ по боксу: удача сопутствует сильнейшим

Узбекские боксеры стали настоящими триумфаторами прошедшего ЧМ. Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.
О причинах успеха узбекистанцев и перспективах на Олимпиаде в Токио для Sputnik Узбекистан рассуждал генеральный менеджер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов.
Эксперт считает, что узбекские боксеры победили "по делу". Сборная имела хороший состав, особенно стоить отметить лидеров - Шахобиддина Зоирова и Баходир Джалолова.
"Тяжеловес ( Джалолов — Прим. ред.) очень впечатлил. Та работа, которую он проделывает в сборной команде, и дала решающий результат", - сказал тренер.
Именно его победа определила место Узбекистана в общекомандном зачете, считает Кравцов.
В некоторых поединках узбекистанцы победили без явного преимущества, а просто из-из удачного стечения обстоятельств. Но удача сопутствует сильнейшим, заключил эксперт.