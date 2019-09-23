18:28 23 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
© Sputnik / Виталий Белоусов

Кравцов о ЧМ по боксу: удача сопутствует сильнейшим

Радио
Получить короткую ссылку
140 0 0

Заслуженный тренер России, генеральный менеджер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов рассказал о причинах триумфа сборной Узбекистана по боксу на чемпионате мира.

Узбекские боксеры стали настоящими триумфаторами прошедшего ЧМ. Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова.

О причинах успеха узбекистанцев и перспективах на Олимпиаде в Токио для Sputnik Узбекистан рассуждал генеральный менеджер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов.

Эксперт считает, что узбекские боксеры победили "по делу". Сборная имела хороший состав, особенно стоить отметить лидеров - Шахобиддина Зоирова и Баходир Джалолова.

"Тяжеловес ( Джалолов — Прим. ред.) очень впечатлил. Та работа, которую он проделывает в сборной команде, и дала решающий результат", - сказал тренер. 

Именно его победа определила место Узбекистана в общекомандном зачете, считает Кравцов. 

встреча боксеров
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча триумфаторов, или Почему Ташкент не спал этой ночью - видео
По его мнению, хорошее и результативное выступление боксеры покажут и на Олимпиаде, однако гарантировать успех пока слишком рано. Теперь к команде Узбекистана будут готовиться по-особому и относиться к спортсменам серьезнее как к лидерам мирового бокса.

В некоторых поединках узбекистанцы победили без явного преимущества, а просто из-из удачного стечения обстоятельств. Но удача сопутствует сильнейшим, заключил эксперт.

Теги:
золотая медаль, медали, медаль, Узбекистанцы, чемпионат мира по боксу, боксер, Бокс



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Старт предвыборной кампании в Узбекистане – фото
встреча боксеров
Встреча триумфаторов, или Почему Ташкент не спал этой ночью - видео
Правила поведения свадеб в Узбекистане и в Таджикистане
Свадьба в Узбекистане: что разрешено и запрещено

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054