Эксперт: С5+1 всего лишь диалоговая площадка

В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и госсекретаря США в формате "С5+1". Собравшиеся обсудили региональное сотрудничество в области безопасности и экономическое партнерство.
Эксперт считает, что создание данной платформы - попытка США укрепить влияние в Центральной Азии.
Данная инициатива стала необходимой для американских властей после того, как они утратили факт военного присутствия в регионе.
"С тех пор влияние США существенно снизилось и встречи формата "С5+1" - попытка нарастить свой вес", - рассказал эксперт Sputnik Таджикистан.
США в принципе нечего предложить Центральной Азии, кроме политической поддержки, а С5+1 является обычной площадкой для диалога, считает он. К примеру, с приходом Шавката Мирзиёева в ЦА уже укрепились межрегиональные связи. Страны регулярно встречаются и регулярно обсуждают важные для региона вопроса.