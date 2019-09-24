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Станислав Притчин
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Эксперт: С5+1 всего лишь диалоговая площадка

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Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин рассказал, как США стараются расширить свое влияние на страны Центральной Азии.

В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и госсекретаря США в формате "С5+1". Собравшиеся обсудили региональное сотрудничество в области безопасности и экономическое партнерство.

Эксперт считает, что создание данной платформы - попытка США укрепить влияние в Центральной Азии.

Данная инициатива стала необходимой для американских властей после того, как они утратили факт военного присутствия в регионе.

"С тех пор влияние США существенно снизилось и встречи формата "С5+1" - попытка нарастить свой вес", - рассказал эксперт Sputnik Таджикистан.

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Присутствие того же Китая в регионе имеет гораздо больший вес, и противопоставить этому что-то очень сложно. 

США в принципе нечего предложить Центральной Азии, кроме политической поддержки, а С5+1 является обычной площадкой для диалога, считает он. К примеру, с приходом Шавката Мирзиёева в ЦА уже укрепились межрегиональные связи. Страны регулярно встречаются и регулярно обсуждают важные для региона вопроса.




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