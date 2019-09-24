Выдержат ли белорусские электробусы ташкентскую жару — комментарий инженера

Ведущий инженер предприятия "Белкоммунмаш" Сергей Санкевич рассказал о первых результатах эксплуатации белорусского электробуса на дорогах узбекской столицы, заметив, что машина готова к экстремальным климатическим условиям.

По словам представителя завода-изготовителя, с 12 сентября в Ташкенте на маршруте №41 эксплуатируется один электробус. По итогам испытаний стороны рассмотрят возможность поставки новых единиц техники.

"Мы используем здесь суперконденсаторы, которые позволяют зарядить электробус всего за 6-7 минут. На одной зарядке он гарантированно проедет 20 километров, что в городских условиях вполне оптимально при условии подзарядки на конечных пунктах. По сравнению с троллейбусами, это более выгодное решение и по экономии энергии, и по эксплуатационным расходам", — пояснил Санкевич.

Отвечая на вопрос об устойчивости машин к экстремальным температурам, специалист заметил, что в электробусе предусмотрены сразу три кондиционера - для водителя, пассажиров и отдельно система охлаждения или подогрева конденсаторных ячеек.

"Самое максимальное, что мы тут наблюдали за период эксплуатации, - это погода +37 градусов. Машина справилась с этими условиями без проблем", — заключил инженер.

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