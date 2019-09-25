Багдасаров: Китай имеет больший вес в Центральной Азии, чем США

В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и госсекретаря США в формате "С5+1". Собравшиеся обсудили региональное сотрудничество в области безопасности и экономическое партнерство.
По мнению Багдасарова, США хотели бы контролировать ЦА. Ресурсы региона они могли бы использовать для усиления своей мощи в противостоянии с Китаем.
"В состоянии ли американцы вложить столько денег в развитие ЦА, сколько вложил Китай, - большой вопрос. А вот масштабы КНР поражают. По сути, Китай сейчас контролирует часть центральноазиатских государств", - рассказал он Sputnik Таджикистан.