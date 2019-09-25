Багдасаров: Китай имеет больший вес в Центральной Азии, чем США

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал о распределении сил и влияния на территории современной Центральной Азии.

В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и госсекретаря США в формате "С5+1". Собравшиеся обсудили региональное сотрудничество в области безопасности и экономическое партнерство.

Эксперт считает, что Китай наиболее успешно продвигает себя в Центральной Азии, чем США. Вполне естественно, что американцы не довольны нынешним распределением сил.

По мнению Багдасарова, США хотели бы контролировать ЦА. Ресурсы региона они могли бы использовать для усиления своей мощи в противостоянии с Китаем.

"В состоянии ли американцы вложить столько денег в развитие ЦА, сколько вложил Китай, - большой вопрос. А вот масштабы КНР поражают. По сути, Китай сейчас контролирует часть центральноазиатских государств", - рассказал он Sputnik Таджикистан.