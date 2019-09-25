Соколов: женщины не должны искусственно привлекаться в политику

Профессор кафедры государственной службы и кадровой политики РАНХиГС при Президенте РФ, доктор философских наук Владимир Соколов рассказал, какой механизм привлечения женщин в политику будет более эффективен.

Эксперт считает, что данная проблема стоит достаточно остро не только в Узбекистане или России, но и по всему миру. Равенство полов должно сопровождаться равными условиями трудоустройства во всех областях и сферах, а также в общественной жизни.

Решаются эти проблемы тоже по-разному. К примеру, в Европе 30-40% должностей в правительствах, парламентах и министерствах занимают женщины. В России данный показатель в среднем равен 20-25%, рассказал Владимир Соколов в интервью Sputnik Узбекистан.

Конечно, многовековая дискриминация женщин во всем мире требует определенных решений, особенно в восточных странах, где женщины исторически не имеют равных прав с мужчинами.

Однако в этом вопросе следует избегать формализма и механического решения вопроса. Данный процесс должен проходить естественно, а не в приказном порядке.

"Женщине необходимо быть готовой к выполнению определенных функций и пройти для этого серьезную большую школу", - считает эксперт.

Если повышать процесс женского присутствия в политике искусственно, то это превратится во вредную тенденцию и пользы от таких инициатив будет немного.