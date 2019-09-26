Социолог: многоженство в России - это движение назад

Легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Как считает социолог, все цивилизованные страны идут к тому, чтобы выполнять международные конвенции и законодательство. В таком случае многоженство в России - определенно движение назад, рассказала Ольга Савинская в интервью радио Sputnik.

Данная инициатива противоречит не только конвенциям о поддержании равноправия женщин и мужчин, но и Конституции РФ.

В современном обществе муж не единственный человек, который должен оказывать помощь в трудной ситуации. Необходимо развивать разные функции социального государства, тогда и мужчины, и женщины будут чувствовать поддержку.

Эксперт считает, что многоженство - возврат назад. Нужно, наоборот, обратить внимание на другие социальные институты и выяснить, почему люди не могут получить работу или другой вид поддержки. А о многоженстве говорить в XXI веке уже не актуально.