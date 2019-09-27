Нефидов: новый порядок выдачи валюты уберет фактор анонимности

С 1 октября в банкоматах на территории Узбекистана можно будет снять только национальную валюту - сум. Для получения долларов, евро и иных денежных знаков других государств необходимо обратиться в обменные пункты.
Эксперт считает, что новый порядок - нормальная политика Центрального банка по расширению влияния национальной валюты. Сейчас в Узбекистане довольно "либеральная" банковская система.
"При бывшем президенте валютные счета были исключены в принципе. Сейчас такие счета есть, и люди имеют возможность ими распоряжаться", - рассказал эксперт в диалоге со Sputnik Узбекистан.
Нефидов предположил, что новый порядок направлен на то, чтобы убрать фактор анонимности при снятии иностранной валюты.
Эксперт напомнил, что задача любого Центрального банка - обеспечить стабильное поведение национальной валюты. Для этого используются разные меры, в том числе и ограничительные.