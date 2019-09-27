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Нефидов Павел, генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ
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Нефидов: новый порядок выдачи валюты уберет фактор анонимности

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Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов рассказал о новом порядке выдачи иностранной валюты в Узбекистане.

С 1 октября в банкоматах на территории Узбекистана можно будет снять только национальную валюту - сум. Для получения долларов, евро и иных денежных знаков других государств необходимо обратиться в обменные пункты.

Эксперт считает, что новый порядок - нормальная политика Центрального банка по расширению влияния национальной валюты. Сейчас в Узбекистане довольно "либеральная" банковская система. 

"При бывшем президенте валютные счета были исключены в принципе. Сейчас такие счета есть, и люди имеют возможность ими распоряжаться", - рассказал эксперт в диалоге со Sputnik Узбекистан.

Китайская платежная система UnionPay
© Sputnik / Василий Батанов
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Однако новая система устанавливает более плотный контроль за валютными операциями, что не ущемляет права населения. Ведь любой желающий все еще может снять валюту, только уже не в банкомате, а в кассе.

Нефидов предположил, что новый порядок направлен на то, чтобы убрать фактор анонимности при снятии иностранной валюты.

Эксперт напомнил, что задача любого Центрального банка - обеспечить стабильное поведение национальной валюты. Для этого используются разные меры, в том числе и ограничительные.




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