Нефидов: новый порядок выдачи валюты уберет фактор анонимности

С 1 октября в банкоматах на территории Узбекистана можно будет снять только национальную валюту - сум. Для получения долларов, евро и иных денежных знаков других государств необходимо обратиться в обменные пункты.

Эксперт считает, что новый порядок - нормальная политика Центрального банка по расширению влияния национальной валюты. Сейчас в Узбекистане довольно "либеральная" банковская система.

"При бывшем президенте валютные счета были исключены в принципе. Сейчас такие счета есть, и люди имеют возможность ими распоряжаться", - рассказал эксперт в диалоге со Sputnik Узбекистан.

Однако новая система устанавливает более плотный контроль за валютными операциями, что не ущемляет права населения. Ведь любой желающий все еще может снять валюту, только уже не в банкомате, а в кассе.

Нефидов предположил, что новый порядок направлен на то, чтобы убрать фактор анонимности при снятии иностранной валюты.

Эксперт напомнил, что задача любого Центрального банка - обеспечить стабильное поведение национальной валюты. Для этого используются разные меры, в том числе и ограничительные.