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Наталья Дейнека
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Дейнека: выпускники Ташкентского филиала МГУ востребованы и в РФ, и в мире

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Сотрудник кафедры прикладной математики и информатики филиала МГУ в Ташкенте Наталья Дейнека рассказала о работе вуза, а также о новых программах двойных дипломов.

В Ташкенте с 26 по 28 сентября проходит выставка "Образование в России". В рамках мероприятия все желающие могут получить информацию об образовательных проектах в РФ, а также о порядке поступления в различные российские вузы.

По словам сотрудницы филиала МГУ Натальи Дейнеки, сегодня в ташкентском вузе обучается чуть более четырехсот студентов на двух факультетах - прикладная математика и информатика, а также психология.

"Наши выпускники без проблем продолжают учебу и за рубежом, а также трудоустраиваются не только в Узбекистане или России, но и в Европе Корее и США. Несколько человек уже защитили докторские диссертации", — подчеркнула Дейнека.

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Она добавила, что пока расширение количество факультетов не планируется, но с этого года запущена программа совместной магистратуры с Национальным университетом Узбекистана и с Бухарским госуниверситетом. По этой программе студенты учатся по одному году в каждом вузе - МГУ и одном из этих двух, а потом на руки получают два соответствующих диплома.

Подробный комментарий представителя филиала МГУ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
МГУ, Образование, Узбекистан



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