Индустрина, Больжедор, Персострат. Имятворчество советских родителей

Какие еще исторические события меняли моду на имена? Как жилось поколению Комбайнов, Урюрвкосов и Нисерх? И почему современные родители все чаще выбирают старорусские имена?
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Революция 1917 года стимулировала поиск новых имен для новой жизни, породив народное имятворчество. В ход шли фамилии вождей, лозунги, названия растений и химических элементов.
Какие еще исторические события меняли моду на имена? Как жилось поколению Комбайнов, Урюрвкосов и Нисерх? И почему современные родители все чаще выбирают старорусские имена?
Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!
Выдающийся российский режиссер скончался после продолжительной болезни. Даты прощания и похорон будут известны позже.
Лечение пострадавших медработников находится на особом контроле Министерства здравоохранения. Направлено обращение в прокуратуру Ташкента.
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