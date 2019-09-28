Индустрина, Больжедор, Персострат. Имятворчество советских родителей

Революция 1917 года стимулировала поиск новых имен для новой жизни, породив народное имятворчество. В ход шли фамилии вождей, лозунги, названия растений и химических элементов.

Какие еще исторические события меняли моду на имена? Как жилось поколению Комбайнов, Урюрвкосов и Нисерх? И почему современные родители все чаще выбирают старорусские имена?

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