Топ-менеджер ЛитРес о Пелевине, графоманах и миллионных доходах новичков

Пелевин против эротической литературы, Акунин против книг по саморазвитию, Водолазкин против боевой фантастики. Почему за время и деньги читателя сегодня между собой конкурируют не только книги, но и подкасты, интернет и даже пельмени?

Можно ли в этой конкуренции зарабатывать на писательстве семизначные гонорары, публикуя книги только онлайн? В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" отвечает руководитель интегрированных издательских сервисов группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов.

Почему, несмотря на конкуренцию, читающих и слушающих книги с каждым годом все больше? Как неизвестному автору попасть в топ продаж? Как озвучить книгу, если ты не актер? Как выглядит написание книги в режиме стриминга и как заработать, даже не написав книгу?

1:40 ― как заработать на озвучке книг, если вы никогда этого не делали;

4:40 ― какие книги попадают в топы продаж;

8:00 ― как опубликовать свою первую книгу;

11:00 ― автору нужен литературный редактор или рассудят читатели?

12:15 ― время графоманов или есть шанс на литературу;

15:00 ― в каком жанре написать книгу, чтобы заработать;

15:45 ― кто из классиков XIX века был бы популярен сегодня;

16:45 ― литература под настроение: испортило ли разнообразие наш вкус;

20:00 ― как искусственный интеллект подбирает книги нам по душе;

23:00 ― почему удобный сервис для чтения — лучший способ борьбы с пиратством;

23:40 ― сколько может заработать автор: считаем нули;

24:20 ― как отследить плагиат сюжета и можно ли за это наказать;

26:50 ― кто и зачем занимается "копипастом" книг;

28:10 ― книжный стриминг или литературное шоу: как получить шестизначную сумму за еще не написанную книгу;

30:40 ― Пелевин, Пушкин, пельмени: три "П" конкуренции современным авторам;

32:00 ― "папа в режиме подкаста" или как приучить ребенка читать;

32:45 ― когда подкасты и аудиокниги вытеснят бумажные издания?

34:50 ― как смартфоны приучили нас читать.

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