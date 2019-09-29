Топ-менеджер ЛитРес о Пелевине, графоманах и миллионных доходах новичков

Можно ли в этой конкуренции зарабатывать на писательстве семизначные гонорары, публикуя книги только онлайн? В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" отвечает руководитель интегрированных издательских сервисов группы компаний "ЛитРес" Евгений Селиванов.
1:40 ― как заработать на озвучке книг, если вы никогда этого не делали;
4:40 ― какие книги попадают в топы продаж;
8:00 ― как опубликовать свою первую книгу;
11:00 ― автору нужен литературный редактор или рассудят читатели?
12:15 ― время графоманов или есть шанс на литературу;
15:00 ― в каком жанре написать книгу, чтобы заработать;
15:45 ― кто из классиков XIX века был бы популярен сегодня;
16:45 ― литература под настроение: испортило ли разнообразие наш вкус;
20:00 ― как искусственный интеллект подбирает книги нам по душе;
23:00 ― почему удобный сервис для чтения — лучший способ борьбы с пиратством;
23:40 ― сколько может заработать автор: считаем нули;
24:20 ― как отследить плагиат сюжета и можно ли за это наказать;
26:50 ― кто и зачем занимается "копипастом" книг;
28:10 ― книжный стриминг или литературное шоу: как получить шестизначную сумму за еще не написанную книгу;
30:40 ― Пелевин, Пушкин, пельмени: три "П" конкуренции современным авторам;
32:00 ― "папа в режиме подкаста" или как приучить ребенка читать;
32:45 ― когда подкасты и аудиокниги вытеснят бумажные издания?
34:50 ― как смартфоны приучили нас читать.
Слушайте подкасты РИА Новости.