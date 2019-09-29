"Укрогейт" открыл коробку с червями, но не американскими, а украинскими

Их герой Зеленский не сопротивлялся Трампу, а заискивал перед Дональдом, ругая друзей демократов – глобалистов Меркель и Макрона, а заодно и экс-посла США на Украине.
О том, как опасно может быть исполнение желаний, – Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.
Трамп тем временем перешел в наступление. Он обвинил демократов в стремлении "уничтожить Республиканскую партию США" и призвал республиканцев "держаться". Демократы, в свою очередь, не остановили подготовки к импичменту Трампа.
Все это значит, что раскол в США усилится. Если посмотреть на ситуацию с российской стороны, все справедливо. Раскол между гражданами США – поздняя расплата за то, что администрация Обамы сделала с Украиной, поддержав Майдан и созданное на основе насильственного переворота новое руководство Украины. Ведь это ему предназначались снайперские винтовки, поставку которых на Украину Трамп задержал якобы из-за желания увидеть сперва, как украинская прокуратура займется его главным врагом – Джозефом Байденом.