Пора разводиться. Как спасти отношения после рождения ребенка?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаем, как пережить кризис "первых лет", с которым в той или иной степени сталкиваются все пары.
Появление в семье ребенка – другой уровень отношений с новыми правилами игры, к ним нужно приспособиться. У многих партнеров это вызывает шок, который и приводит к разводу.
Что такое кризис триады? С какими трудностями сталкивается пара, и как их преодолеть? Какие пары в зоне риска? Как сохранить романтику в отношениях? Почему партнеры после рождения ребенка теряют друг к другу сексуальный интерес, и как его вернуть? Можно ли что-то исправить, если кризис все-таки настиг пару?
Об этом в шестом эпизоде подкаста Лина и Настя спрашивают Екатерину Бурмистрову, семейного психотерапевта, детского психолога, писательницу и маму 11 детей (рожденных в одних и тех же отношениях). Она делится своим опытом, и, с точки зрения психологии, дает рекомендации, как паре прожить этот сложный период.
Узнать больше о том, с чем еще молодым родителям придется столкнуться в первые годы жизни ребенка, можно в цикле лекций онлайн-марафона для молодых мам "Счастливое материнство. Старт".
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