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Нигина Ходжаева
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Педагог о школьной реформе: девятиклассники раньше были неуправляемыми

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Учитель билогии и химии ташкентской школы №42 Нигина Ходжаева рассказала о сложностях, связанных с переходу на 11-летнее школьное образование.

В Узбекистане 1 октября отмечается День учителя и наставника. Пока работники сферы образования получают поздравления от главы государства и своих воспитанников и подопечных, сами учителя продолжают трудиться в непростое время реформ и преобразований.

По словам педагога Нигины Ходжаевой, преобразование школьной системы влечет не только пересмотр учебных программ, но и перестраивание психологии учащихся. К примеру, при прежнем подходе к общему образованию работать со старшими классами было очень сложно.

"Мы долгое время трудились по программе 11 классов, поэтому никогда не было проблем с поведением девятиклассников. Мы знали, что впереди у нас еще два года, за которые дети повзрослеют. В 10-х и 11-х классах - это уже взрослые степенные люди, с которыми можно было говорить. Они были примером для младших классов. Когда же перешли на девятилетку, начались проблемы. Выпускники почувствовали себя взрослыми людьми, а им-то всего по 13-14 лет. Работать с такими учениками было крайне тяжело", — признается Ходжаева.

Первый год после возвращения одиннадцатилетнего образования также выдался тяжелым, признается педагог. Перешедшие в 10-й класс школьники никак не могли повзрослеть, осознав свою ответственность только к самому концу обучения.

Нигина Ходжаева во время урока
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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При этом тяжело было не только детям - сами педагоги за несколько лет успел подзабыть программу старших классов и заново проходили самоподготовку.

"Конечно, в наших школах еще много тех учителей, которые застали прежнюю систему образования. Думаю, благодаря им нам удалось пережить этот тяжелый период", — признается Ходжаева.

Подробный комментарий педагога слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Образование, школы, Узбекистан



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