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Юрий Светов
Photo: courtesy of PolitPRpro

Месть за Сирию: политолог объяснил новые санкции США против РФ

Радио
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Российский журналист, политолог Юрий Светов видит в действиях Вашингтона реакцию на провалившиеся планы США в Сирии, которым помешала Москва.

США ввели новые ограничительные санкции против одной российской компании, трех граждан РФ и пяти плавсредств с формулировкой "за нарушение режима американских санкций по Сирии". Госсекретарь Майк Помпео сказал, что российский бизнес создал схему по доставке авиационного топлива для "поддержки военной машины Асада".

Светов отметил, что американцам казалось, будто все давно решено: они отстраняют Асада от власти, страна оказывается под влиянием США и, возможно, даже раздроблена. Но тут законному правительству Сирии пришла на выручку Россия, и это привело к тому, что Асад устоял, большая часть Сирии освобождена, и, главное, начинает работу конституционная Ассамблея, на которой будут обсуждаться вопросы будущего устройства страны.

"Осталось разобраться с боевиками в Идлибе, где сложная ситуация из-за того, что у Турции свои взгляды на ситуацию. И Иран, конечно, тоже участвует. Тем не менее переговоры Путина с руководителями Турции и Ирана дали свои определенные результаты", - заявил Светов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что РФ по-прежнему будет способствовать освобождению страны от террористических группировок, что не входит в планы Вашингтона.




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