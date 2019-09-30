Месть за Сирию: политолог объяснил новые санкции США против РФ

Светов отметил, что американцам казалось, будто все давно решено: они отстраняют Асада от власти, страна оказывается под влиянием США и, возможно, даже раздроблена. Но тут законному правительству Сирии пришла на выручку Россия, и это привело к тому, что Асад устоял, большая часть Сирии освобождена, и, главное, начинает работу конституционная Ассамблея, на которой будут обсуждаться вопросы будущего устройства страны.
"Осталось разобраться с боевиками в Идлибе, где сложная ситуация из-за того, что у Турции свои взгляды на ситуацию. И Иран, конечно, тоже участвует. Тем не менее переговоры Путина с руководителями Турции и Ирана дали свои определенные результаты", - заявил Светов в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что РФ по-прежнему будет способствовать освобождению страны от террористических группировок, что не входит в планы Вашингтона.