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Вячеслав Некрасов.
© Александр Хроленко

Эксперт: обострение на границе с Таджикистаном - продуманный план боевиков

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Представитель Российского союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов рассказал об активности боевиков на границе с Таджикистаном.

Ветеран афганских событий Вячеслав рассказал о проблеме боевиков в приграничных областях.

"Я в Афганистане с 81-го занимаюсь культурой, образованием и спортом. Когда организуем серьезные мероприятия, доходит дело до того, что афганцы опасаются выходить из своих домов, потому что боятся попасть под взрыв", - рассказал Некрасов в диалоге с Sputnik Таджикистан.

Эксперт напомнил, что сейчас в Афганистане действует более 20 антиправительственных террористических группировок, которые могут активно существовать только при определенной поддержке. В то же время усиливается нагнетание военного напряжения именно в северных провинциях, и в этом "чувствуется искусственная направляющая рука".

"Из Сирии боевики на судах Великобритании доставляются в пакистанские порты, причем речь идет о тысячах людей", - рассказал Некрасов.

Эксперт уверен, что это продуманный план применения силы боевиков для дестабилизации ситуации в приграничных с Таджикистаном областях.

Теги:
погранслужба, госграница, граница, Таджикистан, Таджикистан, Афганистан, Афганистан



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