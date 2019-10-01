Эксперт: обострение на границе с Таджикистаном - продуманный план боевиков

Ветеран афганских событий Вячеслав рассказал о проблеме боевиков в приграничных областях.

"Я в Афганистане с 81-го занимаюсь культурой, образованием и спортом. Когда организуем серьезные мероприятия, доходит дело до того, что афганцы опасаются выходить из своих домов, потому что боятся попасть под взрыв", - рассказал Некрасов в диалоге с Sputnik Таджикистан.

Эксперт напомнил, что сейчас в Афганистане действует более 20 антиправительственных террористических группировок, которые могут активно существовать только при определенной поддержке. В то же время усиливается нагнетание военного напряжения именно в северных провинциях, и в этом "чувствуется искусственная направляющая рука".

"Из Сирии боевики на судах Великобритании доставляются в пакистанские порты, причем речь идет о тысячах людей", - рассказал Некрасов.

Эксперт уверен, что это продуманный план применения силы боевиков для дестабилизации ситуации в приграничных с Таджикистаном областях.