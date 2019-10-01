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Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, архивное фото
© FOTO. официальный сайт Института Стран СНГ

Грозин: "Мост дружбы" не решит вопросы таджикско-кыргызской границы

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Может ли мост "Дружба" помочь в решении таджикско-кыргызского конфликта на границе, рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Эксперт рассказал, что необходимо приветствовать подобного рода инициативы между республиками. Такого уровня народная дипломатия (дома дружбы, мосты дружбы, совместные футбольные матчи) способствует снижению конфликтных ситуаций у местных сообществ, считает Грозин.

В то же время нужно понимать, что одними песнями и плясками вопрос не решить.

© Sputnik / Валерий Мельников
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Конфликты на границе Таджикистана и Кыргызстана - это очень важная тема, касающаяся межгосударственных отношений. Необходимо как минимум практическое наполнение подобных государственных инициатив, отметил Андрей Грозин в разговоре со Sputnik Таджикистан.

Главная причина таких конфликтов - меркантильность тех или иных сообществ, и стрельба на границе происходит не потому, что "таджики ненавидят кыргызов или наоборот".

Дело тут в сугубо экономических вопросах - доступе к дефицитным ресурсам: воде, земле, пастбищам.

 




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