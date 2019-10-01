Грозин: "Мост дружбы" не решит вопросы таджикско-кыргызской границы

Эксперт рассказал, что необходимо приветствовать подобного рода инициативы между республиками. Такого уровня народная дипломатия (дома дружбы, мосты дружбы, совместные футбольные матчи) способствует снижению конфликтных ситуаций у местных сообществ, считает Грозин.
В то же время нужно понимать, что одними песнями и плясками вопрос не решить.
Главная причина таких конфликтов - меркантильность тех или иных сообществ, и стрельба на границе происходит не потому, что "таджики ненавидят кыргызов или наоборот".
Дело тут в сугубо экономических вопросах - доступе к дефицитным ресурсам: воде, земле, пастбищам.