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Президент Союза туристических агентств России Сергей Голов
© Facebook / Sergei Golov

Голов: солнце, тепло и местная кухня - главное, за чем едут туристы

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Президент Союза туристических агентств России Сергей Голов рассказал, на что в первую очередь обращают внимание российские туристы на отдыхе в странах СНГ.

Эксперт отметил, что, как правило, выбор туристов определяют логистика и стоимость перелетов. К примеру, в топ-5 городов для туризма входят те, перелет в которые не занимает двух часов.

Еще один важный фактор, по мнению Голова, - курсы валют в стране. Это связано с тем, что рубль по отношению к доллару нестабилен, а по отношению к другим валютам стран СНГ укрепляется.

Но главное для россиян - солнце, тепло и местная кухня.

"Короткие сквозные туры указывают на гастрономическую направленность туризма: в странах СНГ осенью созревают поздние фрукты", - отметил эксперт для Sputnik Узбекистан.

Голов также напомнил, что люди всегда едут за впечатлениями, а природа и живописные пейзажи стран СНГ дарят их всем туристам.




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