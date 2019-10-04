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Алексей Гривач заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности
© Sputnik /

Гривач оценил намерение Польши отказаться от российского газа

Радио
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Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал заявление Польши по российскому газу.

В польском правительстве заявили, что Варшава может полностью отказаться от российского газа после 2022 года, когда истечет действующий контракт с "Газпромом".

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
© Sputnik / Стрингер
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Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что не стоит относиться серьезно к подобным заявлениям: Польше скоро потребуется огромное количество газа.

"Нужно отделять политические заявления от реальных потребностей экономики Польши. Поскольку Польша является членом ЕС, полякам нужно как-то подстраиваться под европейскую повестку. Она заключается в том, чтобы постепенно отказываться от потребления угля и замещать его более чистыми энергоресурсами. А Польша является (в Европе. — Прим. ред.) лидером и по объемам потребления угля, и по доле угля в производстве электроэнергии. Газ является самым простым способом решить эту проблему, и чтобы соответствовать европейской практике, Польше нужно увеличивать объемы потребления газа", — сказал Гривач в эфире радио Sputnik

Он выразил уверенность, что Польша объективно нуждается в закупках российского газа. А заявления о планах полностью отказаться от него делаются для того, чтобы добиться более выгодных условий на будущих переговорах с РФ, считает эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Северный поток - 2, Россия, Польша, Газ



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