Российский сенатор о главных итогах визита делегации СФ в Узбекистан

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков назвал очень плодотворным и содержательным состоявшийся с 1 по 3 октября визит делегации СФ в Узбекистан.

По слова сенатора, за последние годы Москва и Ташкент вышли на совершенно иной уровень двусторонних отношений, о чем свидетельствует количество взаимных визитов различного уровня.

"За два года почти 600 делегаций посетили наши страны. Это подтверждает высокий и доверительный уровень отношений лидеров наших государств. А реализация глобальных совместных проектов - как строительство АЭС в Узбекистане - еще раз свидетельствует о заинтересованности стран и долгосрочных перспективах", — отметил Анатолий Широков.

Подводя итоги поездки в Ташкент он добавил, что в ходе переговоров обсудили практически все сферы взаимодействия, начиная от экономических вопросов и заканчивая гуманитарными.

"Отдельной темой стал план по подготовке к празднованию юбилея нашей общей Победы. Мы помним. что жители Узбекистана не только героически сражались на фронтах Великой Отечественной. но и спасли миллионы жизней советских людей, нашедших в этой республике приют в период оккупации СССР немецкими войсками. Последнюю лепешку делили с сиротами. Мы готовим масштабные совместные мероприятия к 75-летию освобождения от фашизма", — отметил сенатор.

Еще одна тема переговоров - предстоящие в декабре выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса. Российская сторона примет активное участие в наблюдении за голосованием. По словам представителя СФ после формирования нового состава парламента будут запланированы ответные визиты узбекской делегации.

Подробнее об итогах визита российских сенаторов в Ташкент, слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.