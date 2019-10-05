Подноготная, тютелька, непутёвый. Что это значит и где это использовать

Как добывали подноготную, что не получилось у непутевого человека и зачем каждые три года перемывать кости? Что можно понять, покусав монетку, как козырять воротником и зачем возвращаться к нашим баранам?
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Кого водили за нос в самом начале, чем отличается профессор, который собаку съел, от профессора кислых щей и как попасть в тютельку?
Как добывали подноготную, что не получилось у непутевого человека и зачем каждые три года перемывать кости? Что можно понять, покусав монетку, как козырять воротником и зачем возвращаться к нашим баранам?
Слушайте подкасты РИА Новости.
Представители стран СНГ соберутся в Ереване чтобы обсудить проблемы миграционной политики между государствами.
Члены комиссии также рассмотрели порядок аккредитации представителей СМИ во время избирательной кампании.
В своем первом поединке весовой категории до 57 килограммов победила соперницу из Белоруссии Галину Бруевич и прошла в 1/8 финала.