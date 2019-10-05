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Подноготная, тютелька, непутёвый. Что это значит и где это использовать

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Тема:
Подкасты РИА (197)
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Кого водили за нос в самом начале, чем отличается профессор, который собаку съел, от профессора кислых щей и как попасть в тютельку?

Как добывали подноготную, что не получилось у непутевого человека и зачем каждые три года перемывать кости? Что можно понять, покусав монетку, как козырять воротником и зачем возвращаться к нашим баранам?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (197)



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