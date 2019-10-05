Эксперт о том, почему метро Ташкента вздохнет спокойно

Вагоны проектировались под конкретные требования заказчика, заявила эксперт. Они создавались на базе эксплуатации московского метрополитена.

"Надеемся, что данные вагоны обеспечат удобство и комфорт как для пассажиров так и для сотрудников метро", - сказала Дарья Марку в диалоге со Sputnik Узбекистан.

В перспективе, мы будем готовы и дальше предоставлять Узбекистану. Эти вагоны имеют специальные модификации: широкие двери, сквозные проходы и новая система информирования пассажиров.

Составы имеют уникальную окраску, выполненную в цветах национального флага Узбекистана. ОНи также очень экономичны и эргономичны. Пассажиры также оценят систему кондиционирования, которая способна поддерживать комфортную температуру при самых высоких температурах, подытожила Дарья Марку