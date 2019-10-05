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Из личного архива Дарьи Марку

Эксперт о том, почему метро Ташкента вздохнет спокойно

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Руководитель управления продуктового и технического маркетинга Дирекции по развитию городского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Дарья Марку рассказала каким требованиям соответствуют новые вагоны столичного метро Узбекистана.

Вагоны проектировались под конкретные требования заказчика, заявила эксперт. Они создавались на базе эксплуатации московского метрополитена. 

"Надеемся, что данные вагоны обеспечат удобство и комфорт как для пассажиров так и для сотрудников метро", - сказала Дарья Марку в диалоге со Sputnik Узбекистан.

Новые вагоны метров Ташкенте
© АО "Узбекистон темир йуллари"
Приехали: до конца года новые вагоны появятся в метро

В перспективе, мы будем готовы и дальше предоставлять Узбекистану. Эти вагоны имеют специальные модификации: широкие двери, сквозные проходы и новая система информирования пассажиров.

Составы имеют уникальную окраску, выполненную в цветах национального флага Узбекистана. ОНи также очень экономичны и эргономичны. Пассажиры также оценят систему кондиционирования, которая способна поддерживать комфортную температуру при самых высоких температурах, подытожила Дарья Марку 




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