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Слежу за тобой. Как найти идеальную няню и не пожалеть?

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Тема:
Подкасты РИА (197)
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Где найти няню и не поседеть от ужаса? В соцсетях? Через знакомых? В агентствах? Как пустить чужого человека к своему ребёнку и при этом минимизировать риск?

Записали инструкцию: как без паранойи выбрать хорошую няню, выстроить с ней рабочие отношения, чтобы потом не было "мучительно больно".

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём, как справиться с родительскими страхами и решиться на няню (без скрытых видеокамер и постоянной слежки).

Какой должна быть идеальная няня? Где и как её искать? Какие документы требовать перед трудоустройством? Почему няне нельзя становиться членом семьи? Няня или бабушка?

Об этом в седьмом эпизоде подкаста спрашиваем Юлию Малеванную, основателя крупнейшего в России агентства по подбору домашнего персонала Clever.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (197)



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