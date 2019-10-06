Путин и мусор: западная пресса ищет в экологии подрывной потенциал

Оправдан ли такой драматический тон? В этом разбираются редакторы ИноСМИ.
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Саммит "большой семерки": как не стать в ней "шестеркой"
В последние недели западные СМИ уделяют экологическим проблемам в РФ большое внимание. Протесты в Архангельской области и под Москвой отражают реальные проблемы, но журналистов интересует не столько сама экология, сколько ее протестный потенциал.
Оправдан ли такой драматический тон? В этом разбираются редакторы ИноСМИ.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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Саммит "большой семерки": как не стать в ней "шестеркой"
По итогам переговоров делегаций двух стран в столице Каракалпакстана был подготовлен документ о демаркации оставшихся несогласованных участков. Принять соглашение планируется на заседании межпарламентской комиссии.
Выступающая в весовой категории до 60 кг узбекистанка Райхона Кодирова пробилась в следующий раунд соревнований. После победы над литовской спортсменкой она заявила, что после триумфа мужской сборной Узбекистана девушки не должны подвести свою страну.
Сразу два важных документа приняты сегодня главой государства, об этом проинформировала пресс-служба министерства юстиции.