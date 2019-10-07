Политолог: Великий Шелковый путь - прародитель ЕАЭС

Эксперт считает, что благодаря Великому Шелковому пути была сформирована новая система мира и началась большая континентальная глобализация средневековья.

"Если бы не было этого экономического объединения, то не произошел бы технический и научный скачок ни в Европе, ни в Китае, ни в Индии, а как только все заработало, выгоду получили все. Поэтому современная идея экономической интеграции стран ЕАЭС имеет под собой проверенную временем основу", — сказал Лушников в беседе на радио Sputnik Кыргызстан.

Историк отметил, что во все времена снятие торговых барьеров и образование союзов вело к скачку в экономической и социальной жизни.