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Политолог: Великий Шелковый путь - прародитель ЕАЭС

Табылды Кадырбеков
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Директор Центра евразийских исследований имени Вернадского кандидат исторических наук Олег Лушников сравнил Евразийский экономический союз с легендарной дорогой Великого Шелкового пути.

Эксперт считает, что благодаря Великому Шелковому пути была сформирована новая система мира и началась большая континентальная глобализация средневековья.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Если бы не было этого экономического объединения, то не произошел бы технический и научный скачок ни в Европе, ни в Китае, ни в Индии, а как только все заработало, выгоду получили все. Поэтому современная идея экономической интеграции стран ЕАЭС имеет под собой проверенную временем основу", — сказал Лушников в беседе на радио Sputnik Кыргызстан.

Историк отметил, что во все времена снятие торговых барьеров и образование союзов вело к скачку в экономической и социальной жизни.

Теги:
торговая сеть, Торговля, ЕАЭС, Великий шелковый путь



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