Курашистка из РФ: узбечка в финале была уверена в победе, но повезло мне

В Термезе состоялся международный турнир по курашу. Представительница России Владлена Гусева, выступавшая в категории до 70 килограммов, рассказала о том, как ей удалось достичь успеха несмотря на небольшой опыт и поддержку трибунами узбекских спортсменов.

На турнир в Термез съехались более 130 курашистов из 48 стран мира. Общий призовой фонд соревнований составил 100 тысяч долларов. Большинство мест заняли хозяева состязаний, но были награды и у гостей.

Так, выступающая в категории до 70 кг россиянка Владлена Гусева в решающей схватке оказалась сильней представительницы Узбекистана.

"Я меньше года выступаю в этом виде спорта, а турнир в Термезе и вовсе второй для меня. Думала, что будут сильные соперницы, но мне удалось победить относительно легко. В моей категории было 12 девушек, а я провела три схватки, включая финал. В решающем поединке я встретилась с узбекистанкой - она изначально была уверена в своей победе, но повезло мне", — признается российская спортсменка.

Она добавила, что трибуны не оказали на нее какого-то давления. так как она привыкла справляться с эмоциями и не теряет концентрацию во время поединков.

По словам Гусевой, кураш очень самобытный и вместе с тем понятный вид спорта, где засчитываются только броски со стойки. Спортсменка уверена, что при должном внимании к продвижению этой борьбы она вполне может войти в число олимпийских дисциплин.

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