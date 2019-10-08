14:38 08 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Вячеслав Поставнин
Sputnik / Руслан Кривобок

Поставнин: Европа боится наплыва мигрантов и беженцев

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0

Президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин рассказал, как транспортировка в страны ЕС становится бизнесом и чем миграционные потоки опасны для стран Европы.

Эксперт сообщил, что ведущие миграционные потоки идут в большей мере из Африки, Индокитая и с Ближнего Востока.

В основном люди мигрируют в Европу и США, а Россию эти волны пока обходят, заявил Поставнин на радио Sputnik.

"Чаще всего миграция связана с низким уровнем жизни, нехваткой воды и продовольствия. И такие огромные потоки уже прогнозируются", - добавил эксперт.

Поставнин уточнил, что в Европе около 300 миллионов человек только климатических беженцев. Зачастую мигранты способствуют организации контрабанды, наркотрафика и перевозке нелегальных мигрантов.

"Причем транспортировка мигрантов стала новым видом заработка", - уточнил эксперт.

Политолог Эдуард Полетаев
Эксперт: вступление в ЕАЭС откроет новые торговые пути и поможет мигрантам

Евросоюз в процессе создания внешней пограничной службы, и в короткие сроки организуют информационную систему, которая бы учитывала всех мигрантов.

На Западе сейчас будут контролировать любое вторжение в Европу и любое движение внутри, а потом уже закроют криминальные потоки, добавил Поставнин.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
За кубок и президента: международный турнир по курашу – фото
Фанаты встречают Ким Кардашьян на выходе из отеля в Ереване - видео
Фанаты встречают Ким Кардашьян на выходе из отеля в Ереване – видео
ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Грация и сила: женский ЧМ по боксу в Улан-Удэ



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054