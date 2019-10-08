Поставнин: Европа боится наплыва мигрантов и беженцев

Президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин рассказал, как транспортировка в страны ЕС становится бизнесом и чем миграционные потоки опасны для стран Европы.

Эксперт сообщил, что ведущие миграционные потоки идут в большей мере из Африки, Индокитая и с Ближнего Востока.

В основном люди мигрируют в Европу и США, а Россию эти волны пока обходят, заявил Поставнин на радио Sputnik.

"Чаще всего миграция связана с низким уровнем жизни, нехваткой воды и продовольствия. И такие огромные потоки уже прогнозируются", - добавил эксперт.

Поставнин уточнил, что в Европе около 300 миллионов человек только климатических беженцев. Зачастую мигранты способствуют организации контрабанды, наркотрафика и перевозке нелегальных мигрантов.

"Причем транспортировка мигрантов стала новым видом заработка", - уточнил эксперт.

Евросоюз в процессе создания внешней пограничной службы, и в короткие сроки организуют информационную систему, которая бы учитывала всех мигрантов.

На Западе сейчас будут контролировать любое вторжение в Европу и любое движение внутри, а потом уже закроют криминальные потоки, добавил Поставнин.