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Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова
Roman Divulin

Митрофанова о причинах привлекательности России для мигрантов

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Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала, почему и для чего иностранцы приезжают работать в Россию.

По словам Валентины Митрофаноой, мигранты едут на заработки в РФ, потому что там определенные условия лучше, чем в стране его проживания.

"Они обеспечивают свои семьи, работая на территории России", — сказала она Sputnik Таджикистан.

При этом, как отметила эксперт, на сегодняшний день в РФ не стоит вопрос о качестве образования приезжих работников.

Пассажиры поезда Ташкент - Москва, прибывшего на Казанский вокзал, на платформе
© Sputnik / Илья Питалев
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"Возможен приезд непрофессионального и некачественного работника. Мы должны это объективно понимать", — добавила она.

Но приезжающие на работу иностранцы тоже рискуют. 

"Для самого мигранта важно понимать: если он устраиваются в компанию и его официально не оформляют, это значит, что отчисления в Пенсионный фонд делаться не будут и что подтвердить этот год, который дал бы ему упрощенный порядок получения гражданства, не удастся", — заключила Митрофанова.

Ранее специалист РЭУ им. Плеханова Елена Егорова заявила, что за 2019 год прирост мигрантов в России составил 153 тысячи 912 человек — почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Большинство въезжающих в Россию иностранцев — жители стран СНГ, в том числе Узбекистана.

Теги:
Россия, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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