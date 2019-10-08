Митрофанова о причинах привлекательности России для мигрантов

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала, почему и для чего иностранцы приезжают работать в Россию.

По словам Валентины Митрофаноой, мигранты едут на заработки в РФ, потому что там определенные условия лучше, чем в стране его проживания.

"Они обеспечивают свои семьи, работая на территории России", — сказала она Sputnik Таджикистан.

При этом, как отметила эксперт, на сегодняшний день в РФ не стоит вопрос о качестве образования приезжих работников.

"Возможен приезд непрофессионального и некачественного работника. Мы должны это объективно понимать", — добавила она.

Но приезжающие на работу иностранцы тоже рискуют.

"Для самого мигранта важно понимать: если он устраиваются в компанию и его официально не оформляют, это значит, что отчисления в Пенсионный фонд делаться не будут и что подтвердить этот год, который дал бы ему упрощенный порядок получения гражданства, не удастся", — заключила Митрофанова.

Ранее специалист РЭУ им. Плеханова Елена Егорова заявила, что за 2019 год прирост мигрантов в России составил 153 тысячи 912 человек — почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Большинство въезжающих в Россию иностранцев — жители стран СНГ, в том числе Узбекистана.