Многодетная мать рассказала о самом страшном для приемного ребенка

В Узбекистане с нового года меняются требования к семьям, желающим усыновить ребенка или взять его под опеку. с 1 ноября такие родители в обязательном порядке должны пройти специальные курсы и получить соответствующий сертификат. Только при наличии этого документа с 1 января 2020 года они смогут взять в семью приемного сына или дочь.

Как рассказала председатель Общественного совета опекунов, попечителей и приемных родителей при департаменте Москвы Ирина Полежаева, в России действуют строгие правила для потенциальных приемных родителей. Перед этим ответственным шагом они должны пройти школу приемных родителей, чтобы быть готовыми ко всем возможным нюансам и сложностям.

"Значительная часть супружеских пар, которые хотят усыновить ребенка, не имеют своих детей, они даже не знают, каково это быть родителями, как воспитывать ребенка - совсем маленького или уже подростка. Тут очень много аспектов. И для тех семей, где уже есть дети, много рисков - как наладить отношения между кровными и не кровными детьми, как помочь адаптироваться приемным детям, какие юридические нюансы с этим связаны", — пояснила Ирина Полежаева, сама воспитавшая 19 приемных детей.

Она подчеркнула, что самое страшное в таких семьях - это процедура возврата ребенка в учреждение, что случается, увы, нередко.

"Это серьёзная психологическая травма и для самих детей, которые мечтали о полноценной семье и любящих родителей, и для опекунов, которые по разным причинам не смогли дать ребенку то, что ему нужно для развития и воспитания. Конечно, это все нужно учитывать и сразу готовить потенциальных родителей, чтобы потом ни та, ни другая сторона не говорили: что мне подсунули не такого ребенка или не таких родителей", — заключила Полежаева.

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