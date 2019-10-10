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Давид Тархан-Моурави
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Тархан-Моурави: НАТО не собирается принимать Грузию в свои ряды

Радио
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Шансы Грузии попасть в НАТО оценил председатель оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави.

В Североатлантическом договоре НАТО есть пятая статья, согласно которой все члены организации обязуются защищать друг друга в войне, напомнил председатель оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави в диалоге с Sputnik Грузия.

В последнем предложении НАТО было озвучена идея принять Грузию в организацию без Сухуми и Цхинвала.

Задача НАТО - протянуть два года, втянув Грузию в дискуссию, заставив отказаться от претензии на территории, и вовлечь в очередную войну с Россией под лозунгом "Мы хотим защитить Грузию", уверен политик.

"Ни в какое НАТО Грузию не примут и не собираются принимать. Все эти диалоги и предложения нацелены только на одно – втянуть Грузию в какую-то новую войну. В результате чего Грузия раздробится, распадется еще на дополнительные части", - заявил Тархан-Моурави.

По словам политика, Грузию заставят отказаться от потерянных территорий, потому что Западу важнее введение новых санкции против России, а на судьбу маленьких государств Европе все равно.

Теги:
Грузия, Грузия, Аудио, радио



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