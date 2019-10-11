Топорнин: тарифные удары США и ЕС приведут к рецессии мировой экономики

С 18 октября этого года Соединенные Штаты повышают на 10 процентов пошлины на ввозимые из Европейского союза воздушные суда и на 25 процентов — на импортируемую оттуда же промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Решение было принято после того, как ВТО признала нарушением правила субсидирования Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus. В денежном выражении речь идет о 7,5 миллиарда долларов. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, новые размеры пошлин касаются главным образом импорта из Германии, Франции, Испании и Великобритании — стран, которые Вашингтон считает ответственными за незаконные субсидии.

В эфире радио Sputnik Топорнин заявил, что европейцы в долгу не останутся и ответ ЕС на санкции будет зеркальным.

"Повышение пошлин на ввозимые в США воздушные суда и сельскохозяйственную продукцию европейского производства будет стоить странам ЕС почти 7 миллиардов евро в год. Поэтому Европа введет похожие пошлины на определенные категории американских товаров. Причем под удар могут попасть не только сельскохозяйственные товары, но и, например, продукция крупных IT-компаний", — сказал эксперт.

По его словам, американско-европейская торговая война отразится не только на экономике Евросоюза.

"В целом обмен тарифными ударами между ЕС и Соединенными Штатами не только приведет к падению ВВП обеих сторон, но и ударит по всему миру. Самым худшим сценарием можно назвать рецессию мировой экономики", — отметил Топорнин.