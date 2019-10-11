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Политолог Эдуард Полетаев

Эксперт: введение "визы содружества" - дело не одного дня

Радио
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Руководитель Общественного фонда “Мир Евразии” политолог Эдуард Полетаев рассказал о том, насколько реально введении в странах СНГ единых виз.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть вопрос о введении в странах СНГ единых виз наподобие "шенгена". Об этом глава государства заявил на заседании совета глав государств-участников СНГ в Ашхабаде.

Виза в паспорте
© Sputnik / Илья Питалев
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По словам эксперта, введение "визы содружества" - дело не одного дня. Такие идеи уже давно витают на пространстве Центральной Азии. Токаев просто решил "пойти дальше" и охватить все страны СНГ. Ранее уже предлагалось создать "центральноазиатскую визу", объединив Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, однако дело с места не сдвинулось, отметил Полетаев.

Токаев, как опытный дипломат, в таких вопросах разбирается прекрасно. При этом некоторые страны уже давно самостоятельно стараются облегчить условия пребывания для иностранных туристов из развитых стран.

Безусловно, такие шаги помогут "закрытым" странам, которые пытаются показать свои добрые намерения, к примеру Туркменистан, считает эксперт.




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